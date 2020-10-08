Бойфренд погибшей вдовы Евстигнеева Цывиной женится на известной модели

https://static.news.ru/photo/1801142a-0926-11eb-84af-fa163e074e61_660.jpg Фото: den_serdyukov/instagram.com

Бывший возлюбленный погибшей Ирины Цывиной Денис Сердюков намерен сыграть свадьбу с известной моделью Юлианой Голдман. По словам малоизвестного актёра, победительница российских и международных конкурсов красоты стала единственным человеком, поддержавшим его после смерти вдовы Евстигнеева.

Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет 18 апреля прошлого года от кардиомиопатии. Молодой человек погряз в распрях с родственниками покойной, уверяя, что её якобы убили из-за наследства. Родные Цывиной в ответ упрекали актёра, что он сделал себе имя на смерти известной актрисы.

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С моделью Юлианой Голдман Сердюков познакомился четыре года назад на одном из светских раутов. Молодые люди дружили. Когда пришла беда, красавица поддержала друга Цывиной. И только сейчас они поняли, что их связывают гораздо более глубокие чувства, чем просто дружба.

Сердюков в интервью StarHit заявил , что его отношения с моделью «давно вышли за рамки дружеских», жизнь «продолжается», хотя он якобы до сих пор не оправился «от этой травмы» — смерти Ирины Цывиной.

Не хочу быть банальным, но я чувствую нечто большее. Это как, знаете, после холодной зимы душа оттаивает, согревается. А учитывая тот поток грязи и клеветы, который выливался на меня в течение прошлого и этого года, моральная поддержка близкого человека нужна как воздух, — рассыпался в объяснениях Сердюков.

О Юлиане Голдман известно, что она выступает лицом модного дома Ирины Романовой и модельного агентства Ocean Models в Милане. Сейчас она готовится для показов Balenciaga, Versace, Gucci, которые пройдут в рамках недель моды в Милане и Париже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирину Цывину, вдову Евгения Евстигнеева, убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире. Такую версию случившегося год назад выдвинул продюсер Марк Рудинштейн.