Бойфренд погибшей вдовы Евстигнеева Цывиной женится на известной модели

Бывший возлюбленный погибшей Ирины Цывиной Денис Сердюков намерен сыграть свадьбу с известной моделью Юлианой Голдман. По словам малоизвестного актёра, победительница российских и международных конкурсов красоты стала единственным человеком, поддержавшим его после смерти вдовы Евстигнеева.
Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет 18 апреля прошлого года от кардиомиопатии. Молодой человек погряз в распрях с родственниками покойной, уверяя, что её якобы убили из-за наследства. Родные Цывиной в ответ упрекали актёра, что он сделал себе имя на смерти известной актрисы.
С моделью Юлианой Голдман Сердюков познакомился четыре года назад на одном из светских раутов. Молодые люди дружили. Когда пришла беда, красавица поддержала друга Цывиной. И только сейчас они поняли, что их связывают гораздо более глубокие чувства, чем просто дружба.
Сердюков в интервью StarHit
Не хочу быть банальным, но я чувствую нечто большее. Это как, знаете, после холодной зимы душа оттаивает, согревается. А учитывая тот поток грязи и клеветы, который выливался на меня в течение прошлого и этого года, моральная поддержка близкого человека нужна как воздух, — рассыпался в объяснениях Сердюков.
О Юлиане Голдман известно, что она выступает лицом модного дома Ирины Романовой и модельного агентства Ocean Models в Милане. Сейчас она готовится для показов Balenciaga, Versace, Gucci, которые пройдут в рамках недель моды в Милане и Париже.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирину Цывину, вдову Евгения Евстигнеева, убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире. Такую версию случившегося год назад выдвинул продюсер Марк Рудинштейн.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен