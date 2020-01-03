https://static.news.ru/photo/b7430750-2f97-11ea-a76f-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, героем которого стал её супруг, режиссёр Константин Богомолов. Ролик был сделан во время отдыха семьи в Куршевеле.

Муж дал Собчак небольшое интервью во время подъёма на фуникулёре. Он заявил, что у российского горнолыжного спорта есть будущее, а он сам является тому примером, так как на второй день катания одолел синюю трассу и уже нацелился на красную.

В ответ на это телеведущая немного ревниво отметила, что у Богомолова очень красивая «инструкторша», однако супруг тут же успокоил её.

Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг, — сказал он.

При этом режиссёр подчеркнул, что будет «выступать» на Олимпиаде только под российским флагом, а не под нейтральным.

В подписи к видео Собчак отметила, что к соревнованиям они готовятся «на лёгком глинтвейновом допинге».

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак поделилась новой фотографией сына Платона, с которым проводит новогодние праздники в Куршевеле. Некоторые подписчики сразу отметили грустный взгляд ребёнка, готовящегося съехать с горы на лыжах, и призвали телеведущую не «мучить» ребёнка.