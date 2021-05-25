«Богиня»: похудевшая Лолита в откровенном купальнике восхитила фанатов

Сколько же безумных или играющих в это. Уже всё, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде, — сказала Лолита, отметив, что может быть и её купальник вызовет возмущение.
Подписчикам понравилась смелость певицы, а также её стройные ноги и новая причёска.
Лолита с каждым днём всё лучше и краше! — отметила одна из поклонниц.
Также Лолита получила комплименты от музыканта Андрея Державина, режиссёра Кирилла Серебренникова, ведущего Михаила Куницына, жены народного артиста Александра Малинина Эммы Малининой и других.
Ранее певица Лариса Долина удивила поклонников новой фотографией в Instagram. На снимке она позирует со своей девятилетней внучкой Александрой в подростковом наряде.