«Богиня»: похудевшая Лолита в откровенном купальнике восхитила фанатов

https://static.news.ru/photo/9cfa7a18-bde9-11eb-9894-96000091f725_660.jpg Фото: Лолита Милявская/facebook.com

Певица Лолита Милявская, которая заметно похудела, восхитила поклонников стройной фигурой. На своей странице в Instagram она опубликовала видео в ярком и откровенном купальнике.

На кадрах артистка позирует в купальнике в разноцветную полоску с очень глубоким декольте. Многие фанаты сошлись во мнении, что она выглядит, как богиня.

Сколько же безумных или играющих в это. Уже всё, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде, — сказала Лолита, отметив, что может быть и её купальник вызовет возмущение.

Подписчикам понравилась смелость певицы, а также её стройные ноги и новая причёска.

Лолита с каждым днём всё лучше и краше! — отметила одна из поклонниц.

Также Лолита получила комплименты от музыканта Андрея Державина, режиссёра Кирилла Серебренникова, ведущего Михаила Куницына, жены народного артиста Александра Малинина Эммы Малининой и других.

Ранее певица Лариса Долина удивила поклонников новой фотографией в Instagram. На снимке она позирует со своей девятилетней внучкой Александрой в подростковом наряде.