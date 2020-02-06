Актриса Наталья Бочкарёва тайно обвенчалась и вышла замуж за своего личного помощника в школе актёрского мастерства. Об этом
Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни, — привели слова друга семьи на портале.
Отмечается, что сама актриса пока не подтвердила официально свой статус.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что актриса Наталья Бочкарёва появилась на премьере фильма «Джентльмены» с новым спутником.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен