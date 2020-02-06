Наталья Бочкарёва Наталья Бочкарёва Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса Наталья Бочкарёва тайно обвенчалась и вышла замуж за своего личного помощника в школе актёрского мастерства. Об этом сообщил «КП — Северный Кавказ».

Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни, — привели слова друга семьи на портале.

Отмечается, что сама актриса пока не подтвердила официально свой статус.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что актриса Наталья Бочкарёва появилась на премьере фильма «Джентльмены» с новым спутником.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях