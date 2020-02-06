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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ей пришлось перенести день свадьбы. Об этом она сообщила на программе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Я всё-таки очень хочу свадьбу в красивую дату. Хочу и мечтаю о свадьбе ещё более пышной, чем у меня была в 2007 году. При этом я не настаиваю на самом...