Актриса Эвелина Блёданс и телеведущая Лера Кудрявцева негативно отнеслись к словам Михаила Боярского о позднем материнстве.
Ранее Боярский негативно высказался о женщинах, которые решают заводить детей в солидном возрасте. По словам артиста, такое поведение — это придурь, а не счастье.
Блёданс отметила, что она «ещё не такой старый родитель», чтобы спорить с Боярским. Она отказалась спорить и что-то доказывать ему.
В свою очередь Кудрявцева подчеркнула, что она категорическим не согласна с позицией артиста.
Пошёл Михаил Боярский на *** со своими высказываниями, — заявила светская львица «Ридусу».
По её словам, на такие слова нельзя реагировать по-другому.
Как писал NEWS.ru, Блёданс решилась на вторую беременность в 43 года. Мальчик родился с синдромом Дауна. Эвелине и её тогдашнему мужу предлагали отказаться от малыша прямо в роддоме, от чего она категорично отказалась.