https://static.news.ru/photo/43522630-41b4-11ea-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Блёданс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Эвелина Блёданс и телеведущая Лера Кудрявцева негативно отнеслись к словам Михаила Боярского о позднем материнстве.

Ранее Боярский негативно высказался о женщинах, которые решают заводить детей в солидном возрасте. По словам артиста, такое поведение — это придурь, а не счастье.

Блёданс отметила, что она «ещё не такой старый родитель», чтобы спорить с Боярским. Она отказалась спорить и что-то доказывать ему.

В свою очередь Кудрявцева подчеркнула, что она категорическим не согласна с позицией артиста.

Пошёл Михаил Боярский на *** со своими высказываниями, — заявила светская львица «Ридусу».

По её словам, на такие слова нельзя реагировать по-другому.

Как писал NEWS.ru, Блёданс решилась на вторую беременность в 43 года. Мальчик родился с синдромом Дауна. Эвелине и её тогдашнему мужу предлагали отказаться от малыша прямо в роддоме, от чего она категорично отказалась.