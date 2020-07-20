Блогер Диденко порадовалась смерти эксперта ток-шоу

https://static.news.ru/photo/38718e78-ca9d-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/didenko.katerina

«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, муж которой погиб на устроенной ею вечеринке с сухим льдом, высказалась о гибели экстрасенса и психолога Анны Амбарцумян, которую в минувшую субботу нашли мёртвой в столичном отеле, по предварительным данным, из-за передозировки наркотиками.

После трагедии на дне рождении блогера, когда в бассейне с сухим льдом погибли её муж Валентин и двое друзей, Диденко начала ходить по различным ток-шоу. Там её чаще всего осуждали. Одной из тех, кто критиковал вдову, была Амбарцумян.

От наркотиков погибла девушка, которая осуждала меня на одной из передач после моей трагедии. Я хочу всем сказать — не судите, да не судимы будете! Родственникам погибшей выражаю соболезнования, — цитирует Диденко «СтарХит».

Подписчики блогера и другие пользователи Сети сразу же решили, что Екатерина злорадствует на тему смерти Анны.

18 июля тело Амбарцумян нашли в одном из столичных отелей. При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Причины гибели девушки предстоит установить специалистам. Предположительно, она скончалась за пять часов до того, как охрана обнаружила тело.

Анна Амбарцумян является известным сексологом и «экстрасенсом». Она проживала в элитном доме на набережной реки Карповки в Петербурге. Девушка часто появлялась в телевизионных эфирах в качестве эксперта. Она также является крёстной матерью внучки актрисы Алисы Фрейндлих. На её страничку в Instagram подписаны более 360 тысяч человек.

Пользователи Интернета окрестили блогера-провизора «Мисс сухой лёд». Несмотря на то что многие были удивлены некомпетентностью «аптечного ревизорро» и удивлялись, как она может раздавать советы, не зная элементарных вещей, которые привели к трагедии, доходы Екатерины после смертельной вечеринки в сауне, по её словам, выросли в три раза.

Как писал NEWS.ru, Екатерина закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с мужчиной, который обнимает её, но стоит к камере спиной, чтобы его лица не было видно.