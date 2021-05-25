Близкие Заворотнюк сообщили о рецидиве рака у актрисы

https://static.news.ru/photo/779354dc-844e-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди заявили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания, пишет KP.RU со ссылкой на собственный источник.

По их словам, ранее врачи разрешили артистке плавание и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.

Вес не ушёл, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии, — сообщил собеседник издания.

Он утверждает, что Заворотнюк не будет проходить лечение за границей. На данный момент она почти не выходит из дома, а муж окружил её такой любовью и заботой, какую «не каждому здоровому человеку дарят, не то что больному».

Они живут очень замкнуто. Настя всё время в своём загородном доме. Instagram «Поддержка Заворотнюк» ведёт её дочь Аня, а личную страничку Настя ведёт сама, — рассказала подруга актрисы.

Ранее дочь Заворотнюк Анна во время общения с подписчиками в Instagram рассказала, как на самом деле поддержала себя эмоционально на фоне болезни матери. Одна из поклонниц спросила у модели, как сохранять позитив в подобных обстоятельствах.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.