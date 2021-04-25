Дочь Заворотнюк рассказала, как переносит болезнь матери

https://static.news.ru/photo/f0fbb810-a6ac-11eb-8567-96000091f725_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна во время общения с подписчиками в Instagram рассказала, как на самом деле поддержала себя эмоционально на фоне болезни матери. Одна из поклонниц спросила у модели, как сохранять позитив в подобных обстоятельствах.

В реальной жизни мне далеко не так легко это даётся. Мне помогают психолог, препараты. Иногда бывают дни, когда я позволяю себе плакать. От этого тоже становится немного легче. Но в целом я со своим эмоциональным состоянием далеко не тот человек, который может дать такой совет, который бы помог, если очень тяжело. Надеюсь, что скоро я справлюсь, — написала девушка в сторис.

3 апреля 2021-го Заворотнюк исполнилось 50 лет. По словам близких актрисы, это очень важный для всех них день. В адрес юбилярши пришло большое количество поздравлений, пожеланий и цветов. Особую благодарность родные выразили лечащим врачам, совершившим «рукотворные чудеса» и подарившим Анастасии «вторую жизнь».

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Специалист добавил, что лично не видел Заворотнюк в больнице, однако утверждает, что та «не ходит сама». По его словам, звезде «Моей прекрасной няни» теперь требуется постоянная поддержка и уход, так как вряд ли она в состоянии полноценно себя обслуживать.