https://static.news.ru/photo/bb2eacee-d62c-11e9-817a-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Дима Билан выпустил анонс своего нового выступления «Прости меня, Самара».

Он принял решение о проведении второго концерта после появления на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятие, которое состоится 29 сентября, будет бесплатным, сообщил артист в своём Instagram .

Исполнитель отметил, что получит возможность посмотреть в глаза своим поклонникам и извиниться перед ними.

Я тоже, как, наверное, и многие из нас, так устал от фейков и частой неправды, льющейся из различных источников, <...> и отсутствия какой-либо обратной связи от тех, кто делает нечеловеческие поступки, и я сам, как обычный человек, часто страдаю от несправедливости и вижу безнаказанность от иногда вопиющих событий <...>, так почему я должен прятаться и оставаться в тени после случившегося? — подчеркнул он.

Музыкант написал, что был неправ и готов взять на себя заслуженный «огонь».

Как писал News.ru, Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.