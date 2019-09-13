Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Дима Билан выпустил анонс своего нового выступления «Прости меня, Самара».

Он принял решение о проведении второго концерта после появления на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятие, которое состоится 29 сентября, будет бесплатным, сообщил артист в своём Instagram.

Исполнитель отметил, что получит возможность посмотреть в глаза своим поклонникам и извиниться перед ними.

Я тоже, как, наверное, и многие из нас, так устал от фейков и частой неправды, льющейся из различных источников, <...> и отсутствия какой-либо обратной связи от тех, кто делает нечеловеческие поступки, и я сам, как обычный человек, часто страдаю от несправедливости и вижу безнаказанность от иногда вопиющих событий <...>, так почему я должен прятаться и оставаться в тени после случившегося? — подчеркнул он.

Музыкант написал, что был неправ и готов взять на себя заслуженный «огонь».

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Спасибо городу Самара! за то, что даёте мне этот шанс! Я хочу вернуть наше с вами доверие друг к другу - 29 сентября, Самара, 19:00, площадь Куйбышева! Большой бесплатный концерт для всех желающих! У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения за свою ошибку! Я тоже, как наверное и многие из нас так устал от фейков, и частой неправды льющейся из различных источников,бесконечной выгоды вместо человеческого искреннего внимания и отсутствия какой-либо обратной связи от тех, кто делает нечеловеческие поступки, и я сам, как обычный человек - часто страдаю от несправедливости и вижу безнаказанность от иногда вопиющих событий; идя по улице, листая дома интернет, наблюдая несправедливость, часто окружающую нас, так почему я должен прятаться и оставаться в тени после случившегося?! Я был не прав! И Я готов взять на себя весь этот «огонь», который Видимо заслужил! А блоггерам - Кто хочет меня ещё «распять», если хотите продолжайте, но я стану ещё сильнее, а кто сказал доброе слово в мою защиту или оставил хотя бы маломальский шанс на ошибку такому же как вы человеку, но и артисту, сделанного из души, крови, мышц и мяса - спасибо искреннее!!! искренне желаю не попадать в подобные ситуации! Но Я все же остался тем, кем был, отдающим любовь и музыку, берущим то, что заслуженно мое, а не отобрано у кого-то! Я вас всех люблю, потому что очень тонко понимаю, что человек - это не идеальность и не вакуум а живой организм! Спасибо ещё раз всем, кто меня попытался понять,включил эмпатию и оставил добрые комментарии- вы настоящие люди, не падальщики и не стервятники!!! другим же судья не я, Бог, Простите! #билан #димабилан #биланперезагрузка #Самара

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Как писал News.ru, Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.

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