https://static.news.ru/photo/bb2eacee-d62c-11e9-817a-fa163e074e61_660.jpgДима БиланФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Певец Дима Билан выпустил анонс своего нового выступления «Прости меня, Самара».
Он принял решение о проведении второго концерта после появления на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятие, которое состоится 29 сентября, будет бесплатным, сообщил артист в своём Instagram.
Исполнитель отметил, что получит возможность посмотреть в глаза своим поклонникам и извиниться перед ними.
Я тоже, как, наверное, и многие из нас, так устал от фейков и частой неправды, льющейся из различных источников, <...> и отсутствия какой-либо обратной связи от тех, кто делает нечеловеческие поступки, и я сам, как обычный человек, часто страдаю от несправедливости и вижу безнаказанность от иногда вопиющих событий <...>, так почему я должен прятаться и оставаться в тени после случившегося? — подчеркнул он.
Музыкант написал, что был неправ и готов взять на себя заслуженный «огонь».