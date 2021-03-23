Беременная Джанабаева подогрела слухи о своём участии в шоу «Маска»

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в сторис Instagram отрывок из шоу «Маска». Таким способом артистка отреагировала на предположение члена жюри Регины Тодоренко о том, что в костюме Змеи может скрываться 42-летняя супруга певца Валерия Меладзе.

Своим роликом певица окончательно запутала своих подписчиков. Однако поклонники всё же предположили, что участие Джанабаевой в шоу маловероятно. Известно, что сейчас артистка находится уже на большом сроке беременности, что ставит под большое сомнение саму возможность нахождения в маске.

albinadzhanabaeva/instagram.com

Ранее Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждёт третьего ребёнка от своего супруга Валерия Меладзе. Она разместила в соцсети снимок, сделанный в студии. На нём певица стоит в чёрном вечернем платье, поместив руку на округлившийся живот.

Как писал NEWS.ru, в Сеть попали имена артистов, участвующих в проекте «Маска». Речь идёт о списке артистов, которые прячутся под масками, давая возможность зрителям угадывать свои имена. Уже рассекречены Хоркина, Азиза, Стоянов и Бузова. Сейчас, по мнению телезрителей, начинается настоящая «жара», так как в конкурсе участвуют очень сильные исполнители. В списке имён, якобы случайно раскрытых, значатся Иван Дорн, Сергей Минаев, Тимати, Оскар Кучера и другие. Среди женских имён упоминаются Ирина Дубцова в роли Единорога, Елена Терлеева в Солнце и Юлия Паршута в Змее.