Басков сообщил, что «нагулялся» и готов к созданию семьи

https://static.news.ru/photo/653846a2-b8de-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Николай Басков сообщил, что «нагулялся» после развода и хочет создать семью. Артист также назвал, какие качества хочет видеть в будущей супруге.

Николай Басков поделился, что к идее создания семьи пришёл во время самоизоляции, когда гостил у своих друзей в загородном доме.

У моих друзей — Олега и Кати — четверо детей. Это такое счастье <...>. И глядя на них, я задумался о своей будущей семье...Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену, — привели слова певца на портале KP.RU.

Он отметил, что для него не так важна внешность будущей избранницы, как то, что она станет «хозяйкой дома». Артист также выразил надежду, что его будущая жена будет с ним «на одной волне».

Для меня уже не так важна яркая внешность девушки, главное, чтобы она была со мной на одной волне, стала бы хозяйкой нашего дома. У меня уже были актрисы, модели и не медийные девушки, о которых я не рассказывал журналистам. Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу, — поделился Николай Басков.

Ранее NEWS.ru писал, что новое фото Николая Баскова после самоизоляции покорило поклонников певца. Артист похудел на 16 килограммов и сильно изменился.