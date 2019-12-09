https://static.news.ru/photo/763e6d40-1920-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Николай Басков заступился за известную исполнительницу с украинским гражданством Софию Ротару, выступление которой многие предложили бойкотировать на «Песне года», и призвал подумать о её здоровье.

София Михайловна уже не девочка. Представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в момент захотели перечеркнуть всё, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады. Это неправильно, — сообщил сайту super.ru музыкант.

Ранее News.ru писал, что партия «Коммунисты России» призвала всех зрителей выключить телевизор во время выступления певицы Софии Ротару на фестивале «Песня года». Коммунисты объясняют свою позицию тем, что исполнительница не приняла народного волеизъявления по Крыму, а затем «сменила гнев на милость».

Певица с украинским гражданством София Ротару подтвердила своё участие в концерте «Песня года» и нескольких корпоративах по России. Её гонорар за одно выступление может составить от $50–60 тысяч долларов.

В 2018 году Ротару отменила все свои концерты на территории России, а также участие в «Песне года». Причиной стало введение военного положения на Украине. Также концертный директор исполнительницы отмечал, что одной из причин для отказа стали напряжённые отношения между Киевом и Москвой. Певицу планировали лишить звания народной артистки.