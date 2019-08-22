https://static.news.ru/photo/0a82b06a-c4cb-11e9-8d54-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Шевыркова и Марат Башаров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр и телеведущий Марат Башаров признался, что больше всего на свете он хочет помириться со своей последней женой. Елизавета Шевыркова ушла от него после избиения, забрав 3-летнего сына Марселя.

В канун дня рождения артиста коллега Марата Башарова Юлия Галкина в беседе с журналистами « Комсомольской правды » рассказала, что он мечтает помириться с Шевырковой и делает всё возможное для достижения поставленной цели.

Насколько я знаю, всё идёт к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание, — прокомментировала она ситуацию в семье знаменитости.

Актриса считает Башарова с третьей супругой прекрасной парой и замечательными родителями, надеясь на их примирение и счастливую семейную жизнь.

22 августа Башарову исполняется 45 лет.

Ранее News.ru писал, что бывшая жена Башарова Елизавета уехала в Доминикану вместе с сыном. По её словам, она приобрела билеты только в один конец, так как пока не знает, когда вернётся в РФ. К решению уехать её подтолкнуло желание исполнить мечту ребёнка — пожить у моря. Об этом она сообщила в своём Instagram, отметив, что изменения в жизни людей зачастую происходят «не просто так».