Актёр и телеведущий Марат Башаров признался, что больше всего на свете он хочет помириться со своей последней женой. Елизавета Шевыркова ушла от него после избиения, забрав 3-летнего сына Марселя.
В канун дня рождения артиста коллега Марата Башарова Юлия Галкина в беседе с журналистами «
Насколько я знаю, всё идёт к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание, — прокомментировала она ситуацию в семье знаменитости.
Актриса считает Башарова с третьей супругой прекрасной парой и замечательными родителями, надеясь на их примирение и счастливую семейную жизнь.
22 августа Башарову исполняется 45 лет.
Ранее News.ru писал, что бывшая жена Башарова Елизавета уехала в Доминикану вместе с сыном. По её словам, она приобрела билеты только в один конец, так как пока не знает, когда вернётся в РФ. К решению уехать её подтолкнуло желание исполнить мечту ребёнка — пожить у моря. Об этом она сообщила в своём Instagram, отметив, что изменения в жизни людей зачастую происходят «не просто так».