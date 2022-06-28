Барских об отношении к Тодоренко: она для меня большое разочарование Макс Барских раскритиковал Регину Тодоренко за ее позицию по Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Украинский певец Макс Барских рассказал об отношении к соотечественнице и телеведущей Регине Тодоренко, которая после 24 февраля ни разу публично не озвучила позицию по поводу проводимой на территории Украины спецоперации. Как заявил музыкант в интервью Мхеру Багдасаряну на YouТube, девушка стала для него «большим разочарованием», однако он ее понимает.

Что касается Регины Тодоренко, то ее можно понять — у нее муж из России, здесь построены жизнь и карьера. Но лично я скажу, что мне все равно на деньги, на будущее... Лично для меня она — большое разочарование. Могу пожелать ей только успехов и удачи, — высказался Барских.

Также он отметил, что Тодоренко и ранее не пользовалась уважением на Украине, однако события последних дней только укрепили неприязнь к телеведущей.

Регина и так находится в списке позорных звезд Украины, — подчеркнул певец.

Ранее стало известно, что звезды, которые покинули Россию после начала военной операции на Украине, начали возвращаться в страну. При этом они считают, что данный отъезд являлся отпуском, а сейчас они готовы к работе. В число вернувшихся известных личностей вошли телеведущий Иван Ургант, артист Семен Слепаков, актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Манижа.