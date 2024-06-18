Бабушка 18-летней невесты Лепса озвучила условия их свадьбы Бабушка 18-летней невесты Лепса заявила о необходимости венчания перед свадьбой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ригорий Лепс и Аврора Киба

Бабушка 18-летней невесты певца Григория Лепса Авроры Киба в интервью с KP.RU заявила, что свадьба влюбленных состоятся только после помолвки и венчания, которых пока не было. В разговоре с журналистами Галина Палилова отметила, что не думает, что бракосочетание артиста с ее внучкой произойдет скоро.

Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю, насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка — прим.ред). Я не думаю, что сейчас раз и сразу свадьба, — сказала Палилова в интервью.

Ранее стало известно, что 61-летний Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. По предварительной информации, девушка пока не дала ответ избраннику. Певец уже неоднократно появлялся с возлюбленной на публике.

После социальный психолог Алексей Рощин предположил, что Лепс захотел жениться на 18-летней из-за страха старости. Кроме того, по словам специалиста, желание молодого тела является чисто физиологическим. Как отметил психолог, представители богемы всегда были раскованы в своем поведении. Он подчеркнул, что этот союз может стать выгодной сделкой для обоих.