«Страх старости»: психолог о желании Лепса жениться на 18-летней студентке Психолог Рощин назвал выгодной сделкой союз Лепса с молодой студенткой МГИМО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс со спутницей

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с NEWS.ru предположил, что певец Григорий Лепс захотел жениться на 18-летней студентке МГИМО из-за страха старости. Кроме того, по словам специалиста, желание молодого тела является чисто физиологическим. Как отметил психолог, представители богемы всегда были раскованы в своем поведении. Он подчеркнул, что этот союз может стать выгодной сделкой для обоих.

В какой-то степени это в принципе естественно. Во-первых, это богема. Она всегда была крайне раскована в своем поведении. Обычно это даже выглядит очень эпатажно. Такой социальный слой отличается раскованностью и презрением к условностям. Во-вторых, таким образом люди не столько делают себе приятное, скорее, демонстрируют развитие невроза, страха старости и подступающих лет, — пояснил Рощин.

Он уточнил, что из-за страха старости люди пытаются сами себя убедить в неважности цифр в паспорте. Как допустил психолог, Лепс таким образом пытается показать, что его до сих пор предпочитают молодые и красивые девушки. Рощин выразил мнение, что для своей избранницы тем временем артист может представлять ресурсного человека.

Девушка изображает, что ты еще совсем хорош. Сам певец изображает, что не покупает ее: «у меня любовь, потому что я сам по себе мощный мужчина». Вряд ли здесь случай замены отца. В таких случаях обычно со стороны женщин максимально меркантильная установка. Я не думаю, что девушка из МГИМО — сирота, которая в жизни не видела родителей, — заключил психолог.

Ранее KP.RU сообщило, что Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб. По предварительной информации, девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику. Певец уже неоднократно появлялся с возлюбленной на публике.