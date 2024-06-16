KP.RU: Лепс собрался под венец с 18-летней студенткой KP.RU: Лепс намерен жениться на 18-летней студентке МГИМО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

KP.RU сообщает, что российский певец Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб. Издание со ссылкой на друзей артиста пишет, что девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику.

Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться! — приводит KP.RU слова источников.

Издание отметило, что Лепс уже неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Так, пишет KP.RU, пару заметили на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.

На Премии МУЗ-ТВ — 2024 Григорий Лепс впервые появился с молодой девушкой. Юморист Владимир Маркони спросил у исполнителя, считает ли он эту девушку невестой. Лепс отметил, что на этот вопрос пока нет четкого ответа, но выразил уверенность, что, «скорее всего, да».

Ранее певица Виктория Дайнеко пришла на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ — 2024 вместе с возлюбленным-геологом. Пара поделилась со встречающей гостей ведущей Лерой Кудрявцевой историей своего знакомства. Оказалось, певица проявила инициативу и сама написала понравившемуся мужчине в соцсетях. Как уточнила Дайнеко, отношения с возлюбленным длятся уже два года.