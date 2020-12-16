Бабкина в чёрно-красном комплекте снялась полулёжа на полу в лифте

https://static.news.ru/photo/882a28f2-402d-11eb-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина опубликовала снимок, на котором полулёжа едет в лифте. Звезда сослалась на усталость, которая так одолевает её к концу рабочего дня, что артистке трудно стоять на ногах.

Несмотря на то что 70-летняя артистка сидит на полу в лифте, одета соведущая «Модного приговора» довольно стильно. На певице — чёрно-красный комплект из алой рубашки с воротником, жилетки и брюк. Акцент в образе сделан на ярких носках. Даже в кабине лифта Бабкина выглядит эффектно, как отметили поклонники.

«Супер, без комплексов», «Отличное чувство юмора», «Огненная», «Надежда, Вы молодец! Я даже дома устаю. А Вы просто супер! Держитесь и выглядите потрясающе!», написали в комментариях фанаты.

Надежда Бабкина и в самом деле обладает неуёмной энергией. Репетиции в театре «Русская песня» она сочетает со съёмками на телевидении в «Модном приговоре», который выходит фактически каждый день. Артистки хватает и на встречи, и на выходы в свет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина выпустила автобиографию «Модная народная». В год 70-летия народная артистка решила рассказать правду о своей жизни. NEWS.ru расспросил Бабкину о деталях её биографии.