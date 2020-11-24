Авербух рассказал, что не собирался долго скрывать роман с Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/e7a1f82a-2efb-11eb-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигурист Илья Авербух в разговоре с журналистами рассказал, что не собирался долго скрывать отношения со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, который хранил в тайне на протяжении восьми лет. Всё это время пара встречалась тайно.

На момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней, и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения. Пара скрывала связь до тех пор, пока их не засняли за милой беседой на одной из террас. После этого фигурист, который старше своей пассии на 21 год, перестал прятать свои отношения с Арзамасовой. Кроме того, на недавнем светском мероприятии актриса показалась с новым кольцом, очень похожим на помолвочное.

По словам фигуриста, в определённый момент вокруг их отношений скопилось слишком много сплетен. Поэтому в этом вопросе Авербух решил поставить точку. Он отметил, что всем вокруг хотелось порассуждать на тему их романа с Арзамасовой. А сам Авербух при этом не собирался ни прятаться, ни отнекиваться, ни рассказывать об отношениях с девушкой, которая младше спортсмена на 21 год.

Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком и сейчас ещё больше счастлив, — заявил фигурист в эфире YouTube-канала KonOff.

Авербух добавил, что Арзамасова очень любит фигурное катание. Именно возлюбленная спортсмена настояла на том, чтобы его сын от предыдущего брака Мартин встал на коньки.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лиза Арзамасова сообщила о беременности. Правда, произошло это радостное событие пока только на сцене театра в спектакле «Нюрнбергский вальс».

В постановке Арзамасова играет роль француженки, которая влюбляется в советского офицера в исполнении Анатолия Руденко.