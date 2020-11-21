«У меня для тебя новость!»: Арзамасова примерила на себя образ беременной

https://static.news.ru/photo/3d265b24-2c09-11eb-bdac-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Актриса и возлюбленная Ильи Авербуха Лиза Арзамасова сообщила о беременности. Правда, произошло это радостное событие пока только на сцене театра в спектакле «Нюрнбергский вальс».

В постановке Арзамасова играет роль француженки, которая влюбляется в советского офицера в исполнении Анатолия Руденко.

По сюжету героиня Лизы рассказывает возлюбленному, что в детстве у неё было прозвище Новость, потому что её мама, сообщая отцу о беременности, сказала: «У меня для тебя есть новость». Эти же слова повторяются и в конце спектакля, когда героиня признаётся офицеру, что ждёт от него ребёнка, пишет журнал «7 Дней»

Ранее стало известно, что Илья Авербух и Арзамасова тайно встречаются уже восемь лет. Но на момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней, и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения.

Пара скрывала связь до тех пор, пока их не засняли за милой беседой на одной из террас. После этого фигурист, который старше своей пассии на 21 год, перестал прятать свои отношения с Арзамасовой. Кроме того, на недавнем светском мероприятии актриса показалась с новым кольцом, очень похожим на помолвочное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Арзамасова попросила Авербуха построить для них новый дом. Свой старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист в ближайшее время продаст.