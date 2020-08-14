Авербух раскрыл детали нового сезона шоу «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/22ebb228-de2e-11ea-9cd0-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский фигурист Илья Авербух рассказал о новом сезоне «Ледникового периода». В шоу примут участие 11 пар профессиональных спортсменов и звёзд.

В числе участников зрители увидят Влада Топалова с Еленой Ильиных, Регину Тодоренко с Романом Костомаровым, Ольгу Бузову с Дмитрием Соловьёвым, Владимира Маркони и Ирину Пегову.

По словам Авербуха, был достаточно большой перерыв — четыре года зрители не видели классического формата этого шоу. В этом году будет десятый, юбилейный сезон. И участники, и организаторы очень стараются.

Хочу сказать, что все участники много работают. С точки зрения «Ледникового периода» — это классический формат. Наверное, мы возвращаемся к первому сезону «Звёзды на льду», когда весь проект как тренер вёл я. У меня сейчас есть помощники, — рассказал он «ПолитЭксперту».

В этом сезоне Авербуху на тренировках помогают Максим Савицкий, Елена Масленникова и другие профессионалы. Они показывают участникам элементы и дают советы по технике и подготовке программы.

Как сообщал ранее NEWS.ru, в новом сезоне «Ледникового периода» наставником 34-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцах на льду с Екатериной Бобровой. На счету у 31-летнего спортсмена золото Олимпиады в Сочи и серебро в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Из-за нехватки времени тренироваться Бузовой иногда приходится по ночам. Не удалось избежать и первых травм — певица повредила связки на ноге и теперь обвязывает её эластичным бинтом. Также травму уже успел получить и певец Влад Соколовский.

Шоу стартует на Первом канале в конце сентября.