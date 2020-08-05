Бузова получила первую травму на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/4caae566-d7b7-11ea-91fe-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В новом сезоне «Ледникового периода» наставником 34-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцах на льду с Екатериной Бобровой. На счету у 31-летнего спортсмена золото Олимпиады в Сочи и серебро в Пхёнчхане в командных соревнованиях. На днях его временная звёздная партнёрша опубликовала первый отчёт с тренировки.

ice_1tv/instagram.com

Я уже в течение нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне даётся всё это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на льду только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, подержалась за бортик, — написала Бузова в Instagram, подчеркнув, что пока она чувствует себя «как корова на льду».

У Бузовой и Соловьёва уже получаются примитивные поддержки, а её скольжение становится лучше с каждым занятием. Из-за нехватки времени тренироваться ей иногда приходится по ночам. Не удалось избежать и первых травм — на прошлой неделе певица повредила связки на ноге и теперь обвязывает её эластичным бинтом.

ice_1tv/instagram.com

Шоу стартует на Первом канале в конце сентября. Соперниками Бузовой на льду станут Влад Топалов, Регина Тодоренко, Владимир Маркони, Ирина Пегова и Влад Соколовский.

Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев. Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проходит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей.