Влад Соколовский получил растяжение на съёмках шоу «Ледниковый период»

Российский певец Влад Соколовский получил травму в результате подготовки к новому сезону спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».
Сегодня впервые делали сложную поддержку и грохнулись с хорошим треском! По итогу болевой шок, давление 80 на 40, растяжение и впереди снимок с вердиктом. Я надеюсь, что всё обойдётся, и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени. Начали делать красивую постановку. Верим в лучшее, — написал Соколовский в Instagram.
По его словам, медики ввели ему обезболивающее. Точный диагноз певца пока неизвестен. Поклонники Соколовского пожелали ему скорейшего выздоровления.
Шоу стартует на Первом канале в конце сентября. Соперниками Соколовского на льду станут Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Владимир Маркони и Ирина Пегова.
Ранее NEWS.ru писал, что Бузова получила первую травму на «Ледниковом периоде».
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