Влад Соколовский получил растяжение на съёмках шоу «Ледниковый период»

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Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина назвала способ, который, по её мнению, поможет «раз и навсегда» решить споры вокруг квартиры в Новой Москве. Она считает, что её матери необходимо развестись с супругом — продюсером Бари Алибасовым.

Шукшина заявила, что шоумен и его сторонники нанесли пожилой актрисе «сильный и подлый» удар. Поэтому она стала менее терпимой к тому, что происходит вокруг её семьи. Алибасов и компания пользуются...