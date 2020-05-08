Авербух оштрафован за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/8e1e461a-91b6-11ea-b73a-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Илья Авербух заплатит 5000 рублей штрафа за нарушение режима самоизоляции. Фигуриста зафиксировали камеры видеонаблюдения на северо-востоке Москвы.

Иномарка Авербуха двигалась со скоростью 101 км/ч, неаккуратное вождение не раз становилось поводом для излишнего внимания к персоне спортсмена. За нарушение ПДД в разных городах у фигуриста сложилась приличная задолженность, пишет «Собеседник».

Сумма штрафов составляет 72 тысячи рублей. Только за последний год на Авербуха составлено 123 протокола об аналогичных нарушениях. К тому же его уже лишали водительских прав на четыре месяца: машина фигуриста выехала на встречную полосу.

Сам Авербух ситуацию со штрафами и нарушениями никак не комментирует. Он старается оплачивать все штрафы вовремя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, сколько профессиональные фигуристы зарабатывают за участие в ледовых шоу.