Асмус спровоцировала слухи о беременности на премии «Золотой орёл»

https://static.news.ru/photo/23ba645c-5d76-11eb-8226-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление бывшей жены шоумена Гарика Харламова Кристины Асмус на кинопремии «Золотой орёл», которая прошла на «Мосфильме», вызвало бурную реакцию общественности. Многие заметили округлившийся живот актрисы и решили, что она снова ждёт ребёнка.

32-летняя звезда скандальной картины «Текст» выбрала для выхода в свет обтягивающее чёрно-белое платье. Вставки в зоне декольте гармонировали с чёрными босоножками и новой причёской Асмус. Кристина теперь брюнетка с каре. Однако платье подчеркнуло не только достоинства фигуры всегда стройной актрисы, но показало несколько округлившийся живот. Особенно заметен он был с боковых ракурсов.

asmuskristina/instagram.com

Официально Асмус никак не прокомментировала слухи, которые расползлись по соцсетям после её появления на церемонии. Поклонники артистки разделились на два лагеря. Кто-то считает, что девушка просто плотно поела перед выходом или платье действительно оказалось не очень удачным, а другие думают, что Кристина находится на ранних сроках беременности.

В середине января актриса заявила о наличии у неё тайного поклонника. Асмус показала в сторис огромный букет роз, который неизвестный передал ей в театре.

А вот Гарик Харламов накануне опубликовал сказочную историю, которая, по его мнению, является настоящей мечтой всех мужчин, так как в ней нет женщин, но есть пиво, писал NEWS.ru.