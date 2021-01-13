Асмус похвалилась тайным поклонником

https://static.news.ru/photo/e2190b74-5600-11eb-9c52-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кристина Асмус заявила о наличии у неё тайного поклонника. Актриса показала в сторис огромный букет роз, который неизвестный передал ей в театре.

Это первое заявление Асмус о романе после развода с Гариком Харламовым.

И снова анонимно прислали в театр цветы, — подписала кадр звезда «Текста».

instagram.com/asmuskristina

Поклонник не назвал своего имени. Он просто приложил к цветам открытку с подписью: «Специально для тебя».

Что касается Харламова, последний раз он появился рядом в бывшей женой на дне рождения дочери Насти. Девочке исполнилось семь лет и родители устроили для неё грандиозный праздник. Девочка пока не в курсе того, что её родители развелись. Харламов, тяжело переживший в детстве развод родителей, решил повременить с этой новостью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Иван Янковский рассказал о сцене секса с актрисой Кристиной Асмус из нашумевшего фильма «Текст», вышедшего осенью 2019 года. Актёр добавил, что зрители должны понимать, что «Текст» — это всего лишь фильм.