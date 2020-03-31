https://static.news.ru/photo/26c968a8-df39-11e9-99f4-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что у неё натянутые отношения с родителями, поэтому она может положиться только на своего супруга Гарика Харламова.

Артистка призналась, что в детстве она страдала от нехватки внимания со стороны мамы и папы. Она росла в многодетной семье.

Я не умею прощать. Отношения с родителями — это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше, — отметила звезда в интервью YouTube-каналу PeopleTalk.

Сейчас она пытается наладить отношения с родными, чтобы её шестилетняя дочка Настя могла общаться с бабушкой и дедушкой.

Кроме того, Асмус рассказала, что с юмористом у них классический брак. Муж оказался более эмоциональным, чем она. Но в целом они счастливы вместе.

Как ранее писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о нашумевшей сцене с Кристиной Асмус. По его словам, скандал из-за откровенного эпизода стал неожиданностью как для самой актрисы, так и для всей съёмочной группы.