Российская актриса Кристина Асмус призналась, что у неё натянутые отношения с родителями, поэтому она может положиться только на своего супруга Гарика Харламова.
Артистка призналась, что в детстве она страдала от нехватки внимания со стороны мамы и папы. Она росла в многодетной семье.
Я не умею прощать. Отношения с родителями — это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше, — отметила звезда в интервью YouTube-каналу PeopleTalk.
Сейчас она пытается наладить отношения с родными, чтобы её шестилетняя дочка Настя могла общаться с бабушкой и дедушкой.
Кроме того, Асмус рассказала, что с юмористом у них классический брак. Муж оказался более эмоциональным, чем она. Но в целом они счастливы вместе.
Как ранее писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о нашумевшей сцене с Кристиной Асмус. По его словам, скандал из-за откровенного эпизода стал неожиданностью как для самой актрисы, так и для всей съёмочной группы.
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