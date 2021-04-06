«Секс присутствует»: Асмус рассказала о жизни после развода с Харламовым

https://static.news.ru/photo/f24000fe-96cc-11eb-99c9-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

В личной жизни актрисы Кристины Асмус после нашумевшего развода с шоуменом Гариком Харламовым всё в порядке. О том, что не страдает от одиночества, она дала понять, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Звезда отечественного кино не стала раскрывать детали и уточнять, идёт ли речь о новом избраннике, либо она сейчас предпочитает отношения без обязательств.

Кристина Асмус asmuskristina/instagram.com

Секс присутствует в моей жизни, — заявила Асмус в историях соцсети.

Утвердительно актриса ответила и на вопрос о том, случались ли в её жизни романы с коллегами по съёмочной площадке.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Тогда девушку называли разлучницей: многие считали, что она «увела» комика от бывшей супруги Юлии Лещенко, которая заявляла, что предательство мужа стало для неё ударом.

Осенью 2019 года незадолго до премьеры фильма «Текст», где Асмус участвовала в предельно откровенной интимной сцене, появились слухи о разладе в звёздной паре. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу.

Летом 2020 года стало известно, что актёры решили развестись. В конце октября cуд расторг их брак. Семилетняя дочь Настя осталась жить с мамой, но продолжает общаться с отцом.

Ранее, как писал NEWS.ru, Асмус разместила несколько фотографий с неким мужчиной. Поклонники приняли его за нового любовника девушки.