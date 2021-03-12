Асмус ответила на самый популярный вопрос фанатов о Гарике Харламове

https://static.news.ru/photo/d563aa08-830d-11eb-9e21-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус ответила на часть вопросов подписчиков. Фанаты интересовались её гардеробом, историей поступления в театральный вуз, новыми интервью и планами на будущее. Конечно, больше всего сообщений — про отношения с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым.

Всё сложно... Он (Гарик Харламов. — NEWS.ru) очень обижен на меня, — лаконично заявила Асмус на своей странице в социальной сети Instagram.

Девушка также призналась в желании завести ещё детей. Сейчас она воспитывает дочь Анастасию от Харламова.

Чем больше [детей], тем лучше. А там как Бог даст. Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми, — отметила актриса.

«Ооооооочень много» вопросов Асмус «прилетает» о её образовании. Она окончила Щепкинское училище в 2012-м. По её словам, стать студентом подобного вуза очень сложно — на одно место десятки, если не сотни претендентов. На поступлении она читала монолог из «Братьев Карамазовых» Фёдора Достоевского, «Письмо незнакомки» Стефана Цвейга, а также произведения Александра Пушкина, Антона Чехова, Ивана Крылова и многих других.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Иван Янковский раскрыл подробности съёмки эротической сцены в «Тексте» с актрисой Кристиной Асмус. Актёр отметил, что зрители должны отделять кино от реальной жизни. Янковский также объяснил, почему редко снимается. По его словам, он достаточно разборчив, поэтому хотел бы участвовать только в проектах, которые ему интересны. Часто он не соглашается сниматься, увидев название фильма и едва начав читать сценарий.