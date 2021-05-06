Кристина Асмус не боится быть смешной: фото звезды выявило «недостатки»

Кристина Асмус не боится продемонстрировать второй подбородок и складки на животе, которые делают её смешной на фото.
Артистка показала, что легко может предстать в комичном образе. Она опубликовала неудачное фото в социальной сети Instagram.
Ранее Кристина Асмус, разбирая подарки на свой день рождения, рассказала о них в Instagram. Среди них оказались фаллоимитатор, плётка, свечи в форме обнажённого женского и мужского тела, пластинка Мадонны «Эротика» и смазка. «Всё подарили разные люди», — отметила Асмус.