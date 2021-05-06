Кристина Асмус не боится быть смешной: фото звезды выявило «недостатки»

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Телеведущая Ольга Бузова впервые опубликовала сторис на своей странице в Instagram после операции и двухдневного молчания в соцсетях.

Телеведущая извинилась перед подписчиками за своё отсутствие и объяснила, что долго не выходила на связь, поскольку до сих пор не может прийти в себя после наркоза. Поднялась температура. Всё нормально,...