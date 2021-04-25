Асмус на день рождения подарили фаллоимитатор и плётку

https://static.news.ru/photo/441d80aa-a65d-11eb-9d39-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус, которая 14 апреля отметила 33-летие, рассказала в своём Instagram о неожиданных подарках, которые получила от друзей.

В честь дня рождения она устроила большую вечеринку с участием многочисленных звёзд. Разведённая Асмус получила множество сюрпризов, некоторые из которых оказались с сексуальным подтекстом.

На день рождения мне подарили фаллоимитатор, плётку, свечи в форме обнажённого женского и мужского тела, пластинку Мадонны «Эротика» и смазку. Чтобы вы понимали, это всё подарили разные люди, — отметила Асмус.

Подарки удивили актрису. По её словам, она много лет думала, что у неё образ «скучной мамочки-Варечки», однако выяснилось, что друзья думают иначе.

Подписчики оценили подарки, указав на их полезность. Кроме того, они отметили, что Асмус свободная девушка и имеет право на такие развлечения.

Ранее Асмус заставила своих поклонников беспокоиться за неё. Артистка опубликовала в своём Instagram-аккаунте фото, на котором позирует полуголой в защитной позе.