Асмус назвала популярных актрис без профильного образования

https://static.news.ru/photo/82f6e7a6-986d-11eb-aa22-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Далеко не все популярные актёры имеют профильное образование. Успешность в профессии зачастую зависит не от наличия диплома, а от таланта и личных качеств артиста, рассказала актриса Кристина Асмус.

Отвечая на расспросы поклонников в соцсети, она перечислила коллег, ставших успешными благодаря собственной индивидуальности, харизме и работе над собой.

У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актёрского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино. <...> Если не сложилось, то не теряйте времени. Учитесь в другом месте, — цитирует совет Асмус «Экспресс газета».

Она отметила, что образование даже в хорошем вузе далеко не всегда способствует выстраиванию актёрской карьеры. Немало молодых и талантливых выпускников таких вузов потом годами сидят без работы.

На кастингах не спрашивают диплом, добавила Асмус. Важно лишь то, насколько актёр талантлив и соответствует ли предполагаемой роли.

Ранее, как писал NEWS.ru, актриса дала понять поклонникам, что с личной жизнью после развода с шоуменом Гариком Харламовым у неё всё в порядке. Она отметила, что не страдает от недостатка секса.