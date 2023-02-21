Артист Shaman признался, где он действительно хочет жить и работать Артист Shaman заявил, что готов жить и работать только в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный исполнитель Ярослав Дронов, выступающий на отечественной эстраде под псевдонимом Shaman, заявил в интервью ТАСС, что не представляет собственное существование за пределами России. При этом артистов, покинувших РФ, он не осуждает. По его словам, коллеги по цеху сделали свой выбор и они имели на него право.

А где еще мне жить и работать? Только в России. С ней связана моя судьба, о ней мои мысли, здесь мое будущее, она вдохновляет меня на творчество. Я часть этой страны. Тут родился, тут вырос, тут я и лягу, — сказал исполнитель.

Что касается общего отношения к представителям творческого цеха, мигрировавшим из страны, то его Дронов охарактеризовал как «никакое». Он в очередной раз подчеркнул, что сам он свой выбор сделал, потому что он «русский».

Ранее сообщалось, что певец Shaman выступил перед участниками специальной военной операции (СВО), проходящими лечение и реабилитацию в госпитале Подольска. В клубе лечебного учреждения он исполнил несколько своих песен.

Вместе с тем музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что исполнитель Shaman слишком манерничал при исполнении государственного гимна. По словам критика, эта интерпретация представляет собой «игру» с государственным символом и не подходит для презентации страны на международной арене.