Ариана Гранде разводится с мужем TMZ: певица Ариана Гранде разводится с мужем после двух лет брака

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Певица Ариана Гранде

Американская певица Ариана Гранде готовится к разводу с супругом, агентом по недвижимости Далтоном Гомесом, после двух лет брака. Пара распалась еще в январе, но держала это в тайне и неоднократно пыталась сохранить брак. Супруги расстались мирно и остались хорошими друзьями, но уже появляются на публике без обручальных колец, пишет TMZ.

Ариана Гранде и Далтон Гомес не смогли сохранить свой брак в постковидном мире, их образ жизни оказался очень разным. Риелтор не смог ужиться со знаменитой певицей, у них были разные графики работы и различные возможности, — пояснил источник издания.

Разногласия между супругами стали непримиримыми, когда в конце 2022 года Гранде уехала в Англию для участия в съемках в фильме «Нечестивец», пишет TMZ.

Стало известно, что Далтон встречался [с другой девушкой] в последние месяцы и Ариана была не против. Несколько месяцев назад эти двое пытались примириться, но это не удалось. После того как в прессе появились сообщения об их размолвке, оба супруга подали заявления на развод, — пишет издание.



В мае 2021 года сообщалось о том, что Гранде тайно вышла замуж за Гомеса. Свадьба состоялась в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонии были только самые близкие — всего менее 20 человек.



До этого стало известно, что жена российского футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова обратилась в суд и потребовала развода. Женщина просит оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. В пресс-службе Преображенского районного суда подтвердили информацию о разводе, подчеркнув, что супруги не планируют делить имущество. Дата судебного заседания пока не назначена.