Анну Семенович поглотила «бытовуха» во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/80943ab6-79b7-11ea-bb75-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Забыть об образе светской львицы и полностью погрузиться в домашний быт в период самоизоляции пришлось бывшей солистке группы «Блестящие» Анне Семенович.

Сейчас ко мне не приходит помощница по хозяйству. Все обязанности теперь — на моих плечах: стирка, глажка, готовка. Это всё отнимает много времени, — рассказала «Вечерней Москве» артистка.

Певица призналась, что на неё давит замкнутое пространство и гнетёт невозможность выйти из дома. Однако Семенович старается не унывать и проводит досуг за прочтением книг, просмотром фильмов и совершенствованием иностранных языков.

К идее проводить онлайн-концерты для поклонников звезда отнеслась скептически, так как для этого нужно уметь играть на инструментах и иметь дома небольшую студию. К тому же ей важно видеть глаза зрителей и чувствовать их энергию.

Ранее NEWS.ru писал, что семейный психолог профессор Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи. Специалист рассказал, что самоизоляция — серьёзное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становится самим собой. Врач также отметил, что глупыми «вызовами» люди заполняют пустое время.

Президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.