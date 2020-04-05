Психолог объяснил странное поведение звёзд на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1116da14-77a9-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: Instagram

Семейный психолог, профессор Андрей Зберовский объяснил, почему известные люди странно ведут себя в режиме самоизоляции и устраивают шокирующие челленджи.

Специалист рассказал, что самоизоляция — серьёзное испытание для психики любого человека. Оказавшись в условиях изоляции, человек постепенно снимает «социальную маску» и становиться самим собой. Врач также отметил, что глупыми «вызовами» люди заполняют пустое время.

Ведь цель тут одна — просто занять время, создать иллюзию бурной деятельности. Отсюда, массовое изобретение каких-то челленджей и марафонов в социальных сетях, которые не имеют даже видимости какого-то смыслового прикрытия, какого-то фигового листка, который бы создавал ощущение социальной или личной полезности данной деятельности, — привели мнение Андрея Зберовского в газете «Комсомольская правда».

Психолог отметил, что чем дольше продлиться режим самоизоляции, тем больше будут раскрываться люди, не привыкшие к обществу с самими собой, ориентированные на внешний мир.

Можно быть уверенными: ближайшие недели самоизоляции позволят нам увидеть многих людей и даже признанных «звёзд» с таких необычных сторон, что мы просто ахнем в изумлении. Нецензурная лексика, шутки ниже пояса, гендерные переодевания, татуировки, прически или тотальное выбривание себе всего и вся — еще только цветочки, — пообещал специалист.

Он добавил, что стоит относиться к «признаниям» звёзд спокойно и терпимо.

Во время режима самоизоляции известные личности начали выкладывать провокационные публикации в социальных сетях. Так певец Дима Билан, Павел Воля и Ляйсан Утяшева порадовали подписчиков танцами в платьях. Фигурист Алексей Ягудин примерил на себя образ собаки. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, как и жених Ольги Бузовой Давид Манукян, побрились налысо. А сама певица Ольга Бузова раскромсала свою самую дорогую сумку за $3400.

Ранее NEWS.ru писал, что звезды решили не пропускать 1 апреля из-за карантина и пошутили в социальных сетях. Многие знаменитости заявили подписчикам о своей беременности, а Саша Зверева пошутила, что ждёт двойню.