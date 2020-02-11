https://static.news.ru/photo/118bdece-4c9b-11ea-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Анна Хилькевич опубликовала архивное видео со своей дочкой Арианной, которое вызвало неоднозначную реакцию её поклонников.

На кадрах, снятых четыре года назад, младенец срыгивает прямо на грудь артистки. По мнению Хилькевич, о материнстве нужно рассказывать без прикрас, чтобы лишать людей иллюзий, касающихся воспитания детей, писал StarHit.

Считаю, что это мощь. Это было четыре года назад, Ариаше на этом видео всего несколько месяцев. Первые, так сказать, радости материнства и угар отцовства, — написала актриса в своём Instagram.

Однако не все подписчики радостно восприняли кадры. Многие осудили её за чрезмерную откровенность, считая, что такие неприятные моменты должны оставаться только в семейном архиве.

Как ранее писал NEWS.ru, Анна Хилькевич заявила о чувстве стыда за мужчин из России. Актриса утверждает, что большинство из них пьют, ленятся и не любят помогать женщинам. За это высказывание она была раскритикована скандальным блогером Леной Миро.