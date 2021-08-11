Анна Семенович рассказала, бывают ли друзья в шоу-бизнесе

Певица Анна Семенович ответила Teleprogramma.pro на вопрос, бывают ли друзья в шоу-бизнесе. Бывшая солистка группы «Блестящие» рассказала, с кем близка лично она.

У меня несколько близких подруг, с которыми я дружу по 20 лет и даже больше. В шоу-бизнесе такие люди тоже есть. Мы очень дружны с Андреем Григорьевым-Апполоновым из «Иванушек», с Колей Басковым, Яной Кошкиной, Настей (певица Слава. — NEWS.ru). Вопреки стереотипам и в шоу-бизнесе люди умеют дружить, помогать друг другу, — поделилась она.

Звезда добавила, что несколько лет назад ей помог Басков. Когда певица выпускала песню «Хочешь», коллега по сцене безвозмездно придумал для неё клип, собравший потом 100 млн просмотров. Экс-солистка «Блестящих» вспоминает: он сделал это без всякого своего интереса. Кроме того, Басков посоветовал Семенович попробовать именно юмористическое направление в творчестве.

[В нём] я с успехом работала последние несколько лет, получая множество заказов на корпоративы. В тот момент я была на распутье: рассталась с прежними продюсерами и начинала работать сама. Коля пришёл мне на помощь по дружбе: дал много дельных советов, за что я ему безмерно благодарна. И помогает он не только мне. Таких людей в шоу-бизнесе много, — заключила знаменитость.

Семенович известна участием в группе «Блестящие». Солисткой популярного коллектива она была с 2003 по 2007 год. Позже занялась сольной карьерой, а также работой на телевидении в качестве ведущей. Несколько раз она снималась в кино: в сериалах «Холостяки», «Клуб», фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Гитлер капут!» и других.

Ранее сообщалось, что популярные российские блогеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева раскрыли настоящую причину своей ссоры, после которой перестали дружить.