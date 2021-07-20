Ивлеева и Галич раскрыли настоящую причину своей ссоры

Популярные российские блогеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева раскрыли на YouTube-шоу «Есть вопросики» настоящую причину своей ссоры, после которой перестали дружить. Последняя отметила, что отношения девушек изменились, когда Галич забеременела. Ивлеева добавила, что была неправа, отказавшись общаться с приятельницей.

У тебя в жизни произошёл скачок, понятный только тебе. Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе. Я была эдаким холостяком, — подчеркнула Ивлеева.

В свою очередь Галич заявила, что поведение телеведущей очень обидело её, так как Ивлеева якобы обещала держать подругу «за руку», если та забеременеет. В итоге блогеры согласились, что обе оказались неправы. Ивлеева извинилась за то, что «не готова была нести ответственность за свои слова и дружбу, которую обещала». Галич стала матерью в феврале 2020 года. У неё родился сын Леон.

В августе 2020-го Ивлеева и Галич публично конфликтовали из-за поста Галич о рейтинге Forbes в Instagram. Они спорили из-за фразы Галич о розыгрышах призов (гивах), проводимых в том числе и Ивлеевой. Галич подчёркивала, что заработала больше многих коллег из списка, несмотря на меньшее число подписчиков. Заявление, судя по всему, задело Ивлееву, и она призвала экс-подругу перестать так негативно оценивать такие конкурсы.

Ранее сообщалось, что российский блогер Ида Галич на своей странице в Instagram заявила, что официально развелась с мужем Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года. Знаменитость добавила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж». Поклонники остались в растерянности от такого заявления. Тем более что после расставания с мужем Ида Галич сохранила с ним дружеские отношения.