Поклонники 37-летней певицы Анны Седоковой заподозрили звезду в том, что она беременна в четвёртый раз. Её начали атаковывать вопросами.
Опять беременна что ли? — написала одна из поклонниц под последним постом артистки.
Седокова решила в этот раз не игнорировать подобные вопросы.
Да, — написала певица, отвечая на вышестоящий вопрос.
Интернет-пользователи пришли в восторг от откровенности их кумира. Её начали поздравлять с четвёртой беременностью.
Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.
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