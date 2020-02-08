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Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской. Татьяна Плаксина заявила, что её мать издевается над ней. Однако позже выяснилось, что у девушки шизофрения.

Это личная трагедия Любови. Я её дочку никогда не видела, но она точно невменяема. Либо у дочери мозги сошли с рельсов, либо её настроили так, — считает звезда. У Распутиной...