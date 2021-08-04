Анна Седокова ответила на слухи о разрыве со своим мужем

Певица Анна Седокова прокомментировала слухи о разрыве отношений с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Публикации об этом она выложила в Instagram.

О нас написали столько гадостей! Но люди точно судят и пишут о себе, а не о нас. <...> Люди просто любят. Просто проходят все испытания вместе. Просто проживают эту жизнь вместе, — заявила певица.

Слухи о размолвке звёздной пары ходили уже давно, начавшись с заявления Седоковой о том, что муж уже год не приносит домой зарплату из-за проблем со спортивным клубом «Химки», за который выступал баскетболист. Подобные домыслы подогрел отъезд Тиммы в США: Янис отправился в лагерь NBA, чтобы подготовиться к новому сезону и претендовать на место в команде Orlando Magic. Седокова опровергла все домыслы и сообщения СМИ о возможном разрыве с мужем, отметив, что вызваны они могут быть лишь неверием людей в искреннюю любовь.

После отъезда Тиммы в США Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро и поделилась впечатлениями от поездки на общественном транспорте.