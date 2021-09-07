Анита Цой рассказала о секрете востребованности Бориса Краснова

Российская певица Анита Цой в беседе с «Москвой 24» рассказала, в чём был секрет востребованности сценографа и продюсера Бориса Краснова, который скончался в ночь на 7 сентября.

По словам артистки, Краснов был великолепным постановщиком и менеджером, к нему обращались многие российские и международные звёзды. Накануне стало известно, что он скончался в частном хосписе после перенесённого инсульта.

Очень жаль, что уходят такие гиганты. Понятно, что сейчас век новых технологий в нашей индустрии и о Борисе Краснове вспоминают всё меньше. Но поверьте мне, что все мы любим, помним, знаем и ценим то, что сделал Борис Краснов. Он совершил революцию, — отметила Цой.

Она рассказала, что познакомилась с Красновым в 1997 году. Позднее он стал постановщиком её шоу. По словам певицы, тогда только зарождалось концертное шоу и Краснов стоял в авангарде этой истории. Он был первым, кто применил на сцене вместо обычных театральных декораций движущиеся элементы. К нему сразу начали обращаться звёзды, потому что это было грандиозно по тем временам, вспоминает певица.

Она также отметила, что Краснов был и прекрасным менеджером — хорошо чувствовал музыку и понимал, что нужно артисту. Цой рассказала, как однажды, уже после инсульта, она встретила его на одном из спектаклей в маленьком театральном помещении в полуподвальном зале в Москве. Краснов приехал туда на коляске, смотрел новую постановку и очень радовался.

Краснов скончался в ночь на 7 сентября 2021 года. Недавно он перенёс COVID-19, после которого у него второй раз в жизни случился инсульт. СМИ сообщали, что декоратор российского шоу-бизнеса впал в кому. У него отказала правая сторона тела, а мозг был поражён на 85%.

В конце августа его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, врачи давали ему всего несколько дней.

Покойный был художником-сценографом, дизайнером, продюсером и лауреатом крупных российских премий. На его счету более 3,5 тысячи проектов. Он сотрудничал с Элтоном Джоном, Эросом Рамаццотти, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном и многими другими.