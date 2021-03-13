Ани Лорак показала, как проводит выходные в весеннем Стамбуле

https://static.news.ru/photo/ec238a12-84cd-11eb-a4f5-96000091f725_660.jpg Фото: anilorak/instagram.com

Украинская певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, улетела на выходные в Стамбул. По словам артистки, это путешествие было коротким, но очень насыщенным.

Утро она традиционно начала с чашечки фирменного турецкого кофе, затем побаловала себя местными сладостями, а во время прогулки по старому городу съела турецкую лепешку. Кадры своего отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мои любимые, в это особенное воскресенье поделюсь с вами своим весенним Стамбулом. Удивительный город: тёплый, душевный, радушный..., — написала она в соцсети.

В ролике певица гуляет по улицам города, позирует на фоне мечети, покупает горячую кукурузу и ест восточные сладости.

В комментарии к видео Ани Лорак также поздравила всех с Прощеным воскресеньем и попросила отпускать обиды, чтобы освобождать место для любви.

Ранее кадрами с отдыха поделилась российская певица Анна Семенович. В настоящее время артистка отдыхает на египетском курорте Шарм-эль-Шейх и посылает оттуда своим подписчикам жаркие фото и видеоприветы. По словам певицы, она умеет кайфовать от жизни, «смакуя каждый день как вкусное пирожное». Кроме того, Семенович абсолютно не расстраивается, что до сих пор одна, писал NEWS.ru.