Андрей Губин уехал из России в другую страну

Певец Андрей Губин переехал из России в Египет и не планирует возвращаться на родину в ближайшее время. Об этом рассказал друг артиста.
По словам источника в кругах музыканта, сейчас Губин находится в тихом Дахабе на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и популярен среди любителей сёрфинга.
Андрей арендует там большой и красивый дом, — отметил инсайдер.
Он уточнил, что звезда 90-х «целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством». В Египте также пройдёт и день рождения Губина — 30 апреля ему исполняется 47 лет.
Перед отъездом артист навестил своих родных в Уфе, а в Москве повидался со своим другом — бизнесменом Андреем Бурматовым,
Как писал NEWS.ru, осенью Губин пропал из поля зрения близких людей, которые не могли даже дозвониться до него. По словам бизнесмена Владимира Бурмякова, артист решил отдохнуть и не желает выходить на связь. Бурмяков и Губин дружат много лет, играли в футбол в одной команде, вместе отдыхали в Таиланде и отмечали праздники.