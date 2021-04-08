Андрей Губин уехал из России в другую страну

https://static.news.ru/photo/f970fbfe-985b-11eb-a965-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/andreygubinru

Певец Андрей Губин переехал из России в Египет и не планирует возвращаться на родину в ближайшее время. Об этом рассказал друг артиста.

По словам источника в кругах музыканта, сейчас Губин находится в тихом Дахабе на побережье Акабского залива. Город выглядит по-европейски и популярен среди любителей сёрфинга.

Андрей арендует там большой и красивый дом, — отметил инсайдер.

Он уточнил, что звезда 90-х «целыми днями тренируется, гуляет и занимается творчеством». В Египте также пройдёт и день рождения Губина — 30 апреля ему исполняется 47 лет.

Перед отъездом артист навестил своих родных в Уфе, а в Москве повидался со своим другом — бизнесменом Андреем Бурматовым, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, осенью Губин пропал из поля зрения близких людей, которые не могли даже дозвониться до него. По словам бизнесмена Владимира Бурмякова, артист решил отдохнуть и не желает выходить на связь. Бурмяков и Губин дружат много лет, играли в футбол в одной команде, вместе отдыхали в Таиланде и отмечали праздники.