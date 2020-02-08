https://static.news.ru/photo/0b094e6c-4a55-11ea-ac92-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерину Анастасию Волочкову давно беспокоит проблема с суставами: рядом с большим пальцем на ноге у неё выросла огромная шишка. Но возможности сделать операцию на деформированной стопе у неё нет, так как она сейчас выступает в спектаклях «Балерина в зазеркалье цирка».

Доктор сказал, что не нужно делать операцию на мою косточку, потому что мне ещё предстоит радовать вас в пуантах, — сообщила KP.RU Волочкова.

Хирург частной клиники, которую она на днях посетила, сказал, что вопрос с оперативным вмешательством пока отложен, так как на послеоперационную реабилитацию у балерины нет времени. Он подтвердил, что деформированный сустав не только уродует стопу, но и причиняет очень сильную боль.

Как писал NEWS.ru, Волочкова не согласилась с французским модельером Жан-Полем Готье, который не нашёл в России привлекательных мужчин-манекенщиков. Она предположила, что Готье просто не успел их рассмотреть, а своим «эталоном мужчины» балерина назвала популярного телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева. Она считает, что многие российские мужчины имеют хорошие внешние данные. При этом, по мнению балерины, «мужчина вообще не обязан быть красивым». Мужскую красоту она видит в поступках, благородстве, уме, отношении к женщине и «умении сделать ради неё всё что угодно».