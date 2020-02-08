https://static.news.ru/photo/a06ef11c-4a52-11ea-aad1-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова не согласилась с французским модельером Жан-Полем Готье, который не нашёл в России привлекательных мужчин-манекенщиков. Она предположила, что Готье просто не успел их рассмотреть, а своим «эталоном мужчины» балерина назвала популярного телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева.

Жан-Поль Готье, который является одним из моих любимых дизайнеров, может быть, просто не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих, — рассказала газете «Взгляд» Волочкова.

Она считает, что многие российские мужчины имеют хорошие внешние данные. При этом, по мнению балерины, «мужчина вообще не обязан быть красивым». Мужскую красоту она видит в поступках, благородстве, уме, отношении к женщине и «умении сделать ради неё всё что угодно».

Как писал NEWS.ru, ранее Нагиев, комментируя высказывание модельера Жан-Поля Готье о некрасивости мужчин в России, заявил, что мужская красота не ограничивается внешними данными. Он считает, что на внешности людей отрицательно сказываются отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания. Между тем, по мнению шоумена, мужская красота — это сочетание чувства юмора, ума, воспитанности и такта.