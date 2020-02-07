https://static.news.ru/photo/74ae3342-4932-11ea-802f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий и шоумен, комментируя недавние высказывания модельера Жан-Поля Готье о некрасивости мужчин в России, заявил, что мужская красота не ограничивается внешними данными.

Ранее кутюрье похвалил российских женщин, сказав, что Россия и Бразилия «создают» мировых красавиц, а мужчины в РФ слишком «мачистые». Нагиев, в свою очередь, считает, что на внешности людей отрицательно сказываются отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания. Между тем, по мнению шоумена, мужская красота — это сочетание чувства юмора, ума, воспитанности и такта.

Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращённые формы. Всё, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, — это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать, — поделился мнением Нагиев в интервью Nation News.

Как писал NEWS.ru ранее, историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил слова французского кутюрье Жана-Поля Готье о том, что русские мужчины далеки от эталонов красоты. Ранее модельер посетил премьеру своего Fashion Freak Show в Москве. Его поразили российские девушки. Однако красивых мужчин он не увидел.