Ананас-Пригожин раскритиковал Пингвина-Азизу за бурный уход с шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/bc2ab53e-835f-11eb-86d2-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/НТВ/youtube.com

Продюсер Иосиф Пригожин, скрывавшийся в образе Ананаса, вылетел с шоу «Маска». Вслед за ним проект покинула Азиза, бывшая Пингвином, причём сделала это в весьма эмоциональной манере. Продюсер решил высказаться по поводу произошедшего.

Азиза, узнав о том, что ей предстоит уйти из шоу, начала рыдать и отказалась исполнять финальную песню. Жюри при этом личность Пингвина шокировала — все были уверены, что под маской была Анита Цой.

Для меня тоже было шоком, что под маской Пингвина была Азиза. Я, как и члены жюри, думал, что там Анита Цой! Дело в том, что когда все уже якобы угадывают, кто скрывается под тем или иным персонажем, именно эту маску и стараются раскрыть. Так было и здесь: все были уверены, что Пингвин — это Анита, — сказал Пригожин в беседе с изданием «Собеседник».

Продюсер посчитал, что Азиза слишком близко к сердцу восприняла свой уход и позволила эмоциям взять вверх над рассудком и профессионализмом.

Конечно, нельзя так уходить. Это же игра, телевидение. Надо было доиграть! Азизу мне жалко, но она до конца не «вкурила» эту историю. К проекту надо относиться с юмором, как бы тебе ни было тяжело, — подчеркнул Пригожин.

Продюсер отметил, что сам был готов покинуть шоу уже после первого выпуска. Он признался, что участие далось ему с трудом, однако он не унывал.

Записывал по две песни в студии, хотя все писали по одной. Расстроен только из-за того, что не успел спеть те две песни, обдурил бы всех ещё два раза, — заключил Пригожин.

«Маска» — музыкальное телешоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

В жюри второго сезона — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Александр Ревва.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский заподозрил организаторов телешоу в обмане. Он сравнил фото участника в костюме Ананаса и продюсера Иосифа Пригожина, который в нём выступал, намекнув на разные «габариты» персонажей программы.