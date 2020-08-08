Американский аналог Евровидения дебютирует во второй половине 2021 года

https://static.news.ru/photo/5664b890-d977-11ea-9564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский песенный конкурс — аналог Евровидения — будет запущен во второй половине 2021 года. В нём примут участие все 50 штатов страны.

Подготовкой конкурса занимаются организаторы Евровидения. Американский аналог будет состоять не только из полуфиналов и большого финала. Также запланировано провести предварительные квалификационные раунды. Продюсерами проекта выступили бывший глава шведской делегации Кристер Бьоркман и Ула Мельциг. Продвижением займётся Бен Сильверман. На счету последнего адаптация проектов «Взвешенные люди», «Слабое звено» и сериал «Офис».

Известно, что новая версия Евровидения будет нести в себе черты американского ТВ. Больше новостей о данном проекте появится в ближайшие месяцы. Он запланирован на вторую половину 2021 года.