Американский аналог Евровидения дебютирует во второй половине 2021 года

Американский песенный конкурс — аналог Евровидения — будет запущен во второй половине 2021 года. В нём примут участие все 50 штатов страны.
Подготовкой конкурса занимаются организаторы Евровидения. Американский аналог будет состоять не только из полуфиналов и большого финала. Также запланировано провести предварительные квалификационные раунды. Продюсерами проекта выступили бывший глава шведской делегации Кристер Бьоркман и Ула Мельциг. Продвижением займётся Бен Сильверман. На счету последнего адаптация проектов «Взвешенные люди», «Слабое звено» и сериал «Офис».
Известно, что новая версия Евровидения будет нести в себе черты американского ТВ. Больше новостей о данном проекте появится в ближайшие месяцы. Он запланирован на вторую половину 2021 года.
Как писал NEWS.ru, продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году. Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным,
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