https://static.news.ru/photo/36bc468a-4ec0-11ea-8025-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал скандал, в котором оказался владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев из-за Алёны Водонаевой. По его словам, модель должна извиниться за свои слова, потому что эта история может плохо для неё закончиться.

Он считает, что экс-участнице «Дома-2», живущей за счёт рекламных контрактов, стоит заняться старым делом. Она может продавать анальные пробки в своих социальных сетях, потому что другая работа у неё не получится.

Другая бы девушка на её месте извинилась. Она бы сказала: «Извините, я как-то неправильно сформулировала свои мысли», — отметил Шахназаров в разговоре с «Царьградом».

Кроме того, журналист нелестно отозвался и об адвокате звезды Екатерине Гордон. Он посоветовал ей вернуться к музыкальной карьере, возможно, дуэтом с её подзащитной.

Ранее Малафеев пообещал контролировать ход полицейской проверки в отношении звезды после скандала с «быдлом». После его слов Водонаева написала заявление в полицию. Она просит провести проверку по уголовной статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Как писал NEWS.ru, Водонаева высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».